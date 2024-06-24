Для обеспечения вибрации в игре устройство может быть оснащено вибромотором AAC ESA1016.

iQOO, известный производитель смартфонов, готовится к выпуску своего нового флагманского устройства, iQOO 13. Это устройство будет оснащено мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 и высококачественным 2K-дисплеем. А теперь были раскрыты некоторые ключевые характеристики iQOO 13 известным инсайдером Digital Chat Station.

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Согласно его сообщению, iQOO 13 будет оснащён дисплеем LTPO серии BOE X с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Ключевым элементом дизайна станет большой экран с узкими рамками, что создаст современный и стильный внешний вид.

Кроме того, iQOO 13 будет оснащён одноточечным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, что обеспечит дополнительную безопасность и удобство использования. Также iQOO 13 будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель, что обеспечит прочность и устойчивость устройства. Смартфон также будет соответствовать требованиям по защите от пыли и воды.

iQOO 13 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч, который будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт. Однако, по данным инсайдера, устройство не будет поддерживать беспроводную зарядку.

Что касается системы камер, то в задней камере iQOO 13 будет установлен 3-кратный перископный телеобъектив, обеспечивающий качественные снимки и видео. Кроме того, устройство может быть оснащено вибромотором AAC ESA1016 для обеспечения вибрации в игре.

iQOO планирует выпустить iQOO 13 в октябре этого года. При этом в нескольких сообщениях говорилось, что iQOO 13 Pro в этом году не будет представлен.