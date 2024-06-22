Данные штифты необходимы для модульных аксессуаров, называемых «умными нарядами».





HMD Global, компания, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, как сообщается, разрабатывает новый смартфон среднего класса под названием HMD Fusion. Это устройство очень похоже по дизайну с Pulse Pro и отличается от недавно появившегося HMD Skyline, который имеет классическую эстетику Nokia Lumia.

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Ожидается, что HMD Fusion будет оснащён большим 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Под корпусом он будет иметь Qualcomm Snapdragon 778G (QCM6490), вероятно, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. По слухам, система камер включает в себя основной датчик высокого разрешения на 108 МП, дополнительный датчик на 2 МП и фронтальную камеру на 16 МП.

Устройство будет питаться от аккумулятора ёмкостью 4800 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Кроме того, сообщается, что он оснащён Wi-Fi 6E и аудиоразъëмом 3,5 мм. В утечке упоминается, что размеры устройства составят 164 x 76 x 8,6 мм, он будет иметь конструкцию из переработанного алюминия и пластика и весить 200 граммов.

Что отличает Fusion, так это наличие штифтов для модульных аксессуаров, называемых «умными нарядами». Эти магнитные крепления напоминают MagSafe от Apple и потенциально добавляют такие функции, как третья задняя камера, беспроводная зарядка или даже приставка для игрового контроллера.

Кроме того, HMD Global также работает над новым планшетом, который получит название HMD Slate Tab 5G. Этот планшет будет иметь дизайн, вдохновленный Nokia Lumia, 10,6-дюймовую IPS-панель с частотой 90 Гц, чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и большую батарею ёмкостью 9250 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 30 Вт.