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СтарыйДед
Представлен смартфон HTC U24 Pro с процессором Snapdragon 7 Gen 3 и тройной камерой на 50 Мп
Кроме того, он поддерживает быструю зарядку 60 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт.

HTC, известный производитель смартфонов, вернулся на рынок с новым флагманом HTC U24 Pro, официально представленным в Тайване. Этот смартфон не просто пытается вернуть бренду былую славу, но и предлагает пользователям ряд инновационных функций и впечатляющих технических характеристик.

HTC U24 Pro обладает 6,8-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, который обеспечит плавность и чёткость изображения. Адаптивная частота обновления 120 Гц гарантирует плавный скроллинг, а стекло Corning Gorilla Glass защищает дисплей от царапин и повреждений. Данный смартфон работает на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3, известного своей производительностью. В паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, HTC U24 Pro обеспечивает быструю и стабильную работу даже при одновременном запуске нескольких ресурсоемких приложений.

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HTC U24 Pro оснащён тройной системой камер с разрешением 50 мегапикселей, которая включает в себя основной датчик с поддержкой OIS, сверхширокоугольный объектив и селфи-камеру с 2-кратным оптическим зумом. Камера также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые значительно повышают качество снимков. 

Ключевые функции камеры:

- Групповые фотографии AI: Алгоритмы искусственного интеллекта помогают получить идеальные групповые снимки, автоматически распознавая лица и корректируя освещение;

- GIF-файлы с жестами AI: С помощью AI можно создавать забавные GIF-файлы с жестами, добавляя к ним различные эффекты и анимацию;

- Улучшение портретов при слабом освещении с помощью AI: Искусственный интеллект автоматически повышает качество портретных снимков в условиях низкой освещенности, делая их более четкими и детальными.

HTC U24 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку 60 Вт, беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт. Это обеспечивает комфортное использование смартфона в течение всего дня, а также возможность быстро заряжать его. Смартфон также обладает двумя SIM-картами, аудиоразъемом 3,5 мм, Wi-Fi 6E, портом USB-C, 5G, Bluetooth 5.3 и NFC. В целях безопасности имеется встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Толщина U24 Pro составляет 8,98 мм, вес — 198,7 г.

HTC U24 Pro доступен в двух вариантах: базовая модель объемом 12 ГБ + 256 ГБ стоит 18 990 тайваньских долларов (около 52 300 рублей), а более топовая версия 12 ГБ + 512 ГБ — 20 999 долларов (около 57 800 рублей). Выйдет ли U24 Pro на других рынках пока неизвестно.

#смартфон #htc #смартфон 2024 #htc u24 pro
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В продажу вышел смартфон HTC U24 Pro на базе Snapdragon 7 Gen 3
HTC U24 Pro дебютировал с чипом Snapdragon 7 Gen 3, 6.8-дюймовым OLED-дисплеем и тройной камерой
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