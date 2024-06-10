Кроме того, предполагается, что в Xiaomi 15 Pro может произойти редизайн модуля камеры с квадратной компоновкой.

Xiaomi недавно выпустила свой Xiaomi 14 Ultra, и теперь можно ожидать флагманов следующего поколения — серии Xiaomi 15. Поскольку запуск процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 состоится относительно скоро, ожидается, что Xiaomi представит свои новые устройства примерно через месяц после данного анонса. Хотя о серии Xiaomi 15 ходили слухи и утечки, подробностей по-прежнему мало.

реклама

Недавняя информация от инсайдера под ником "Experience more" пролила свет на характеристики камеры Xiaomi 15 Pro. Ожидается, что устройство будет оснащено тройной камерой с мощным основным датчиком на 50 МП, использующим инновационную технологию TheiaCel, обеспечивающую исключительную производительность в условиях низкой освещенности и широкий динамический диапазон. В телеобъективе будет использоваться датчик IMX882 с разрешением 50 МП, обеспечивающий повышенную энергоэффективность и расширенные возможности масштабирования по сравнению с его предшественником. Главный датчик OV50K имеет формат 1/1,3 дюйма и размер пикселей 1,2 микрона для исключительного захвата света. Он поддерживает такие функции, как объединение пикселей 4-в-1 для улучшения производительности при слабом освещении, высокой частоты кадров и даже записи видео 8K. Этот датчик уже присутствует в таких устройствах, как Honor Magic 6 Pro.

Более ранние сообщения предполагают, что модуль камеры может подвергнуться переработке, приняв квадратную форму. Ожидается, что дисплей Xiaomi 15 Pro будет иметь разрешение 2K и микроизогнутый дизайн. Также известно, что ядро производительности SoC может работать на частотах до 4,2 ГГц. Кроме того, выше упомянутый чип набрал 3000 баллов в одноядерных и 10 000 баллов в многоядерных тестах Geekbench. Однако ожидается, что этот новый чип будет довольно дорогим, что затруднит китайским брендам задачу сокращения затрат.