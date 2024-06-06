Oppo F27 Pro+ оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7050 SoC, поставляется в комплекте с зарядным блоком мощностью 80 Вт и проводом.

В Индии скоро состоится официальный выпуск Oppo F27 Pro+, но перед этим событием устройство было замечено в видео, в результате которого были раскрыты его основные характеристики и дизайн. Известный инсайдер Судханшу Амбхор опубликовал видео, на котором находится розничная коробка Oppo F27 Pro+, а также подробности о комплектной поставке и внешнем видео смартфона.

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Oppo F27 Pro+ будет поставляться с зарядным блоком мощностью 80 Вт и проводом. Что касается внешнего вида смартфона, то стоит отметить, что задняя часть выполнена из натуральной кожи. Также в глаза бросается большой модуль с камерой. На передней панели расположен 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Говоря о технических характеристиках, то известно, что в корпусе смартфона будет установлен процессор MediaTek Dimensity 7050 SoC, который работает в сочетании с памятью LPDDR4X и внутренней памятью UFS 3.1. Система камер Oppo F27 Pro+ включает в себя 64-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный дополнительный датчик на задней панели, а также 8-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков на передней панели. Смартфон питает большой аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку.

Oppo F27 Pro+ работает на пользовательской оболочке ColorOS на базе ОС Android 14. Одной из наиболее примечательных особенностей этого устройства является то, что оно может стать первым выпущенным в Индии смартфоном с защитой от воды и пыли IP69. Ранее на этой неделе Oppo F27 Pro+ также был также замечен в списках GeekBench и Camera FV-5.