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СтарыйДед
HMD работает над тремя новыми смартфонами среднего класса на базе чипсетов Snapdragon
Компания поделилась подробностями о трёх новых устройствах компании - Nighthawk (кодовое имя), Tomcat (кодовое имя) и Project Fusion (модель-прототип).

После выпуска серии HMD Pulse бюджетного уровня и более доступного HMD Aura с чипсетом Unisoc T606 компания, похоже, сосредоточилась на более мощных устройствах среднего класса, которые будут иметь относительно более мощные чипы и другое оборудование. Вчера аккаунт HMD MEME'S поделился подробностями о трех новых устройствах компании — Nighthawk (кодовое имя), Tomcat (кодовое имя) и последнем из этой серии Project Fusion (модель-прототип). Как сообщается, Tomcat и Nighthawk будут иметь некоторое сходство в дизайне и некоторых других характеристиках с существующей серией Pulse.

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Ранее HMD Tomcat уже появлялся на Geekbench с восьмиъядерным чипсетом, который предположительно был Snapdragon 7s Gen 2. Он набрал 965 и 2625 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Теперь HMD MEME's также утверждает, что телефон будет оснащён чипом Snapdragon 7s Gen 2  Он будет работать в сочетании с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Хотя он по-прежнему не собирается конкурировать с другими в своем ценовом диапазоне, основанном на чистой мощности, новый дизайн с яркими цветами (что было одной из особенностей устройств Nokia) в сочетании с дисплеем с высоким разрешением и лучшими камерами должен быть желанным. При этом у него будет AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц с PureDisplay HDR10+. Система камер будет включать в себя основную камеру на 108 МП с оптической стабилизацией и двумя датчиками на 8 МП и 2 МП, а фронтальная камера будет иметь сенсор на 32 МП. Смартфон будет оснащён аккумулятором 4900 мА* ч с зарядкой мощностью 33 Вт. Что касается других функций, то известно о IP67, BT 5.2, NFC, стереодинамиках и PureView. 

HMD Nighthawk имеет аналогичную камеру (вероятно, без сверхширокой камеры) и другой чипсет, чем у Tomcat, с аналогичной ёмкостью аккумулятора. Дисплей будет AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Чипсет скорее всего будет Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор будет увеличен до 5000 мА*ч, но о скорости зарядки ничего неизвестно. Также он будет иметь Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, два динамика, разъем 3,5 мм и Micro SD. 

В HMD Project Fusion используется чипсет QCM6490, который является предложением Qualcomm среднего класса и, как сообщается, основан на SD 778. Согласно предыдущему отчёту, Project Fusion фокусируется на создании телефона, подобного Moto Mods от Motorola. При том у него будет IPS-дисплей FHD+ с диагональю 6,6 дюйма. Основная камера будет оснащена сенсором 108 МП, а также дополнительным 2 МП PureView. Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4800 мА*ч с проводной зарядкой мощность 30 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Также известно о наличие Wi-Fi 6E, HMD Smart Outfits, Dynamic Triple ISP, Pogo Pin и разъема 3,5 мм.

#смартфон #смартфон 2024 #hmd global #hmd
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