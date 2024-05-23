F6 и F6 Pro — это обновленные варианты Redmi Turbo 3 и Redmi K70 Pro, доступные в Китае.

POCO официально представила по всему миру свои смартфоны серии F6, в которые входят POCO F6 и POCO F6 Pro. Примечательно, что на индийский рынок поступит только стандартная модель POCO F6. Эти устройства по сути представляют собой обновленные версии Redmi Turbo 3 и Redmi K70 Pro, доступные в Китае. Это неудивительно, учитывая, что телефоны POCO — это устройства Redmi с ребрендингом.

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POCO F6 и F6 Pro оснащены 6,67-дюймовым OLED-дисплеем со сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 120 Гц. Стандартная модель имеет разрешение 1,5K и пиковую яркость 2400 нит, а модель Pro — разрешение 2K и пиковую яркость 4000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus и имеет плоскую рамку. Стандартная модель имеет два выступающих кольца камеры, тогда как модель Pro имеет прямоугольный островок для камеры.

Что касается возможностей съемки, POCO F6 оснащён двойной задней камерой, состоящей из основного датчика Sony LYT-600 на 50 МП с поддержкой OIS и сверхширокоугольного объектива на 8 МП. F6 Pro, в свою очередь, оснащён тройной задней камерой, состоящей из основного датчика OIS на 50 МП, макромодуля на 2 МП и сверхширокоугольного датчика на 12 МП. Обе модели оснащены селфи-камерой на 20 и 16 Мп соответственно и оснащены функциями искусственного интеллекта, такими как удаление объектов.

Под корпусом POCO F6 установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3, а у F6 Pro — процессор Snapdragon 8 Gen 2. Стандартная модель может иметь до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а модель Pro — до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Оба устройства оснащены системой отвода тепла и питаются от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч. Стандартная модель поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, а модель Pro — быструю зарядку 120 Вт. Серия работает на Android 14 на базе HyperOS.

Во всём мире POCO F6 стоит 379 и 429 долларов за конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ соответственно. Варианты F6 Pro с тем же объëмом памяти 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ стоят 499 и 549 долларов США соответственно, а топовый вариант ёмкостью 16 ГБ + 1 ТБ стоит 629 долларов.