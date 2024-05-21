Razr 50 Ultra был замечен на китайской сертификационной платформе, продемонстрировав его скорость зарядки и другие подробности.

Motorola находится на пороге презентации своей самой ожидаемой серии складных смартфонов Razr 50, которая, как обещает компания, должна произвести революцию в мире мобильных технологий. В преддверии официального запуска долгожданный Razr 50 Ultra неожиданно появился на китайской сертификационной платформе, продемонстрировав свои возможности быстрой зарядки.

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Серия Razr 50, последняя версия линейки складных устройств Motorola, призвана установить новый стандарт инноваций. Премиальный Razr 50 Ultra с номером модели XT-2453-2 появился в базе данных сертификации 3C, подтвердив поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт — функции, которая использовалась и у его предшественников. Буквально вчера была раскрыта информация, раскрывающая его дизайн Ultra, некоторые характеристики и разнообразие цветовых вариантов.

Razr 50 Ultra также был замечен на индийской платформе BIS, что намекает на скорый релиз. Известно, что вариант Ultra будет иметь 6,9-дюймовый дисплей POLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Верхняя панель этого устройства будет оснащена меньшим, но не менее впечатляющим 4-дюймовым POLED-экраном. Ожидается, что под корпусом Razr 50 Ultra будет процессор Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Его батарея ёмкостью 4000 мА*ч гарантирует, что смартфон будет работать в течение всего дня. По слухам, система камер будет состоять из двух 50-мегапиксельных объективов сзади и 32-мегапиксельной селфи-камеры спереди. И, как ожидается, устройство будет работать на новейшей операционной системе Android 14.