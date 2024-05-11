Цзян Хайронг, директор по маркетингу Honor China, заявил, что опубликованные рендеры поддельные, и смартфон будет выглядеть намного лучше.

Недавно Honor произвела значительный фурор на мировом рынке смартфонов, выпустив Honor 200 Lite. Ходят слухи, что вскоре компания выпустит Honor 200 и 200 Pro.

Предполагаемые рендеры Honor 200 Pro появились на китайской платформе социальных сетей Weibo. Но вскоре после их появления было опубликовано опровержение от Цзяна Хайронга, директора по маркетингу Honor China, который заявил, что изображения являются поддельными и что реальное устройство может похвастать более впечатляющим дизайном.

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Несмотря на то, что дизайн серии Honor 200 остаётся неизвестным, недавнее появление на сайте сертификации 3C пролило некоторый свет на технические характеристики будущих устройств. Согласно данным, Honor 200 и 200 Pro, как ожидается, будут поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт и будут оснащены OLED-дисплеем 1,5K с уникальным четырехугольным дизайном. Модель Pro также может похвастаться двойным модулем селфи-камеры, размещенным в вырезе в форме таблетки.

Что касается производительности, по слухам, Honor 200 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, а вариант Pro может использовать более продвинутый Snapdragon 8 Gen 3. В частности, Honor 100 и 100 Pro, дебютировавшие в ноябре 2023 года, оснащены чипсетами Snapdragon 7 Gen 3 и 8 Gen 2 соответственно. Кроме того, недавняя утечка предполагает, что серия Honor 200 может быть выпущена к концу мая, хотя компания еще не подтвердила это официально.