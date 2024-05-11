Вместо ASUS ROG Ally 2, обновлённая версия получит название ROG Ally X, которая получит множество улучшений, как технических, так и дизайнерских.

В прошлом году ASUS выпустила ROG Ally, портативную игровую консоль, которая покорила игровой мир. Теперь тайваньский бренд подтвердил выпуск улучшенной версии консоли первого поколения, получившей название ROG Ally X. Это не продолжение, а скорее обновление среднего поколения, отвечающая главным приоритетам сообщества. ROG Ally X будет выпущен 2 июня и может похвастаться значительным улучшением времени автономной работы, оперативной памяти, SSD-накопителя и ремонтопригодности.

реклама

Наиболее заметным изменением является аккумулятор, емкость которого увеличится более чем на 30-40%. Это прямой ответ на отзывы пользователей, поскольку многие геймеры подключали внешние аккумуляторы, чтобы продлить время игры. Новая консоль также будет иметь более 16 ГБ оперативной памяти, что позволит повысить производительность графики без ущерба для системных ресурсов. Слот SSD будет обновлен с M.2 2230 до M.2 2280, что позволит пользователям устанавливать большую емкость хранилища. Кроме того, устройство чтения SD-карт будет перемещено во избежание проблем с перегревом.

ROG Ally X также претерпит физические изменения, включая обновленные ручки, крестовину, джойстики и триггеры. При этом консоль будет немного тяжелее из-за большей батареи. Она будет доступна в черном цвете. ASUS подтвердила, что улучшенная будут стоить дороже, чем оригинал, но точная стоимость остается неизвестной.