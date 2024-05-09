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СтарыйДед
Смартфон Huawei Pura 70 Ultra признан лидером мобильных камер по версии сайта DXOMark
Для оценки тестировалась его производительность при фото, видео и качестве масштабирования с точки зрения конечного пользователя.

Huawei Pura 70 Ultra была названа высшим лидером среди мобильных камер по версии DXOMark, набрав рекордный балл — 163. Этот шедевр универсальной камеры превосходно работает в различных условиях съемки, обеспечивая исключительные результаты в помещении, на улице и при любом освещении. И согласно DXOMark, сильные стороны Pura 70 Ultra заключаются в следующем:

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1) Непоколебимое совершенство : телефон обеспечивает исключительное качество изображения независимо от экспозиции, цвета или автофокусировки, гарантируя неизменно впечатляющие фотографии;

2) Непревзойденное масштабирование : Pura 70 Ultra устанавливает новый стандарт масштабирования фотографий, фиксируя четкие детали при любом уровне увеличения;

3) Мастерство портретной съемки : сочетание быстрого и точного автофокуса с регулируемой диафрагмой позволяет создавать потрясающие портреты с естественным размытием фона и точной изоляцией объекта;

4) Macro Marvel : расширенные возможности телефона для съемки крупным планом и макросъемки позволяют создавать резкие и очень подробные изображения.

Говоря о технической составляющей, то стоит сказать, что основная камера оснащена 1-дюймовым сенсором на 50 МП с переменной диафрагмой (F1,6-F4,0) и стабилизацией смещения сенсора. Сверхширокоугольный датчик имеет разрешение 40 МП с диафрагмой F2.2, а макротелеобъектив — 50 МП с диафрагмой F2.1 и оптической стабилизацией изображения. Несмотря на то, что камера превосходна в фотосъемке, DXOMark отмечает, что видеозапись портится нестабильностью и потерей деталей, особенно в условиях низкой освещенности, что может ухудшить качество изображения. Подчеркнув исключительные возможности и уникальные функции камеры Pura 70 Ultra, компания Huawei еще раз подняла планку мобильной фотографии.

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