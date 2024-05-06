Intel Arc Battlemage с архитектурой Xe2 планировалось выпустить позднее в этом году как для ноутбуков с iGPU Xe2-LPG внутри APU Lunar Lake, так и для настольных компьютеров с Xe2-HPG.

Дорожная карта Intel для дискретных графических процессоров окутана неопределенностью: проекты Arc Battlemage (Xe2-HPG), Arc Celestial (Xe3-HPG) и Arc Druid (Xe Next) находятся под большим вопросом. Хотя Intel подтвердила, что Battlemage активно разрабатывается, учитывая появление SKU и, по слухам, запуск в конце 2024 года, китайский инсайдер Golden Pig Upgrade поставил под сомнение его скорый выпуск, предполагая, что он может быть отложен или даже отменен. Это будет серьезным ударом по амбициям Intel на рынке графических процессоров (GPU), особенно сейчас, когда компания изо всех сил пытается вывести на рынок свой Arc dGPU первого поколения.

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Интересно, что появилась утечка информации о процессоре Intel Core Ultra 200V Lunar Lake со встроенным графическим процессором Battlemage Xe2-LPG, а это означает, что мобильный вариант Battlemage все же может появиться немного позже в этом году. Однако выпуск настольной версии Xe2-HPG может столкнуться с задержками. Golden Pig Upgrade также упомянул, что в следующем году не будет DG3, что может быть ошибкой, поскольку DG3 относится к Battlemage, а не Celestial, архитектуре, которая пришла на смену ей.

Что касается Arc Celestial, стоит отметить, что, как сообщалось в журнале "The Law is Dead" ранее в этом году, ожидается, что он будет оснащён одним кристаллом площадью 180 мм², использующим процесс TSMC N3X. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулся запуск Arc Alchemist, Intel добилась значительных успехов в повышении производительности и стабильности, раскрывая истинный потенциал карт Arc Alchemist, таких как Arc A770.