Сообщается, что Apple работает над новой моделью iPhone 17 Slim, которая заменит модель Plus.

Согласно недавнему отчёту аналитика "Haitong International Securities" Джеффа Пу, Apple готовится внести существенные изменения в линейку iPhone 17 в 2025 году. Ожидается, что будущие модели будут иметь обновленный дизайн, улучшенные фронтальные камеры и меньший по размеру Dynamic Island, а также другие улучшения.

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В отчете Пу говорится, что линейка iPhone 17 будет включать четыре модели: стандартный iPhone 17 с 6,1-дюймовым дисплеем, iPhone 17 Slim с 6,6-дюймовым дисплеем, iPhone 17 Pro с 6,3-дюймовым дисплеем и iPhone 17 Pro Max с дисплеем 6,9 дюйма. Ожидается, что iPhone 17 Slim заменит текущую модель Plus и будет иметь тонкий дизайн. iPhone 17, iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro будут иметь "более сложную" алюминиевую конструкцию, а iPhone 17 Pro Max сохранит титановую конструкцию. iPhone 17 Pro Max также будет оснащен зауженным «динамическим островом», что стало возможным благодаря новой технологии «металлической линзы» для датчика приближения. Это нововведение может позволить Apple значительно уменьшить размер датчика Face ID.

Что касается производительности, iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены 8 ГБ ОЗУ и чипом A18 или A19, а iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут иметь 12 ГБ ОЗУ и чип A19 Pro. Все четыре модели будут оснащены 24-мегапиксельными фронтальными камерами, что является заметным обновлением по сравнению с нынешними 12-мегапиксельными камерами.

Выпуск iPhone 17 Slim и обновленные функции всей линейки говорит о новом направлении дизайна и производительности iPhone от Apple.

С серией iPhone 17 Apple готова сделать значительный шаг вперед с точки зрения технологии камеры, размера дисплея и общего пользовательского опыта. Поскольку технологический гигант продолжает расширять границы инноваций, поклонники и инвесторы с нетерпением ожидают выпуска линейки iPhone 17 в 2025 году.