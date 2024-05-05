Nord CE 4 Lite, скорее всего, будет обновленной версией Oppo A , эксклюзивного смартфона для Китая.

Ходят слухи о скором выпуске OnePlus Nord CE 4 Lite, долгожданного преемника популярного OnePlus Nord CE 3 Lite. Хотя OnePlus не делала никаких официальных заявлений, устройство предположительно было замечено на веб-сайте Индийского бюро стандартов (BIS), что намекает на скорый выпуск. OnePlus Nord CE 4 Lite призван изменить качество смартфонов в бюджетном сегменте, предлагая функции премиум-класса по доступной цене. Ожидаемым запуском OnePlus стремится продолжить свою традицию предоставления высококачественных устройств, удовлетворяющих широкий круг потребителей.

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По данным источников, новый смартфон под номером модели CPH2619, как ожидается, будет иметь значительные обновления по сравнению со своим предшественником. Самым заметным улучшением является дисплей, который, как сообщается, будет иметь панель AMOLED вместо традиционного ЖК-экрана. 6,67-дюймовый дисплей также будет иметь разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, сообщается, что устройство оснащено встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев — функция, которая становится все более популярной в последних смартфонах.

По слухам, OnePlus Nord CE 4 Lite оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с аккумулятором емкостью 5500 мА*ч. Ожидается, что камера будет состоять из основного датчика на 50 МП, вторичного датчика на 2 МП и фронтальной камеры на 16 МП. Если устройство действительно окажется переименованным в Oppo A3, как предполагалось, оно также может иметь возможность быстрой зарядки до 33 Вт, 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти и варианты хранения до 256 ГБ.