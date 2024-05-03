MediaTek заявила, что до конца 2024 года на рынке США появится первый премиальный смартфон на основе её чипе.

Большинство телефонов на базе Android, продаваемых в США, используют чипсеты от Qualcomm, за исключением тех, что оснащены чипами Samsung Exynos. Между тем, многие бренды смартфонов выпустили смартфоны на основе MediaTek по разным ценам, и MediaTek подтвердила на своем мероприятии "Analyst Day", что телефон с MediaTek будет доступен в США в этом году. Следует отметить, что это будет телефон высокого класса, а не бюджетного или среднего.

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Как уже упоминалось выше, MediaTek оснастит смартфон премиум класса в США в конце этого года. Компания также подтвердила это в своём блоге. К сожалению, компания не раскрыл никакой другой информации о телефоне. В результате неизвестно, какой смартфон получит чип от MediaTek уже 2024 году.

Последним флагманским процессором MediaTek является Dimensity 9300, который дебютировал в ноябре прошлого года. Vivo X100 и X100 Pro стали первыми телефонами, оснащенными этим процессором. Тайваньский производитель чипов запустит разогнанную версию D9300, Dimensity 9300 Plus, в Китае 7 мая, и Vivo X100s и X100s Pro, как ожидается, станут первыми телефонами с этим процессором.

MediaTek также планирует запустить чип Dimensity 9400 в октябре этого года. Это может быть 3-нм чип с процессорным ядром ARM нового поколения Cortex-X5, который, скорее всего, будет использоваться в серии vivo X200. Чип также будет использоваться в флагманском смартфоне OPPO следующего поколения (OPPO Find X8). Пока неясно, появятся ли эти устройства на рынке США в этом году.