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СтарыйДед
Смартфон Vivo X100 Ultra будет оснащён новым большим сенсором Samsung на 200 Мп
Судя по характеристикам, Vivo X100 Ultra будет предлагать гораздо лучший телеобъектив, чем Vivo X100 Pro.

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У смартфона vivo x100 Pro есть небольшая, но преданная база поклонников за пределами Китая. В конце концов, качество нынешней тройной камеры, оптимизированной под Zeiss, является одним из лучших на рынке смартфонов, особенно в сегменте смартфонов с зумом. Что касается х100 Pro + или Ultra, то в последнее время о данной модели не было никакой информации, но, скорее всего, она будет представлена в мае 2024 года, по крайней мере, в Китае.

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Недавно известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на Weibo пост, который в скором времени был удалён. Но судя по скриншоту удалённой записи, некоторые технические характеристики этой телефотокамеры весьма многообещающие. Согласно этим данным, Vivo использует новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP9 (он же S5KHP9) от Samsung, который еще не вышел в продажу.

При размере 1/1,4 дюйма он имеет самую большую площадь сенсора на смартфонах на сегодняшний день, а с диафрагмой f/2,59 интенсивность света будет не хуже, чем у vivo х100 Pro. Оптический зум с фокусным расстоянием, эквивалентным 85 мм, составляет около 3,7x, что немного меньше, чем у vivo x100 Pro, но значительно больше, чем у Honor Magic6 Pro, в котором также используется сверхвысокопиксельный телеобъектив. Согласно различным слухам, камера vivo x100 с ультразумом может делать высококачественные снимки на разрешении 200 МП, а также будет поддерживать макросъемку.

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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Trydognite
14:40
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Китя
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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Nvidia&Intel Hater
14:39
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Vorvort
14:37
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Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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