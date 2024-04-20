Опубликованы предполагаемые изображения Pixel 9 Pro в сравнении с iPhone 14 Pro Max.

До следующей презентации Google, запланированной на 14 мая этого года, осталось меньше месяца. В настоящее время ожидается, что компания выпустит только Pixel 8a, который в настоящее время представлен в четырех цветовых вариантах. Однако недавно появились некоторые утечки, связанные с Pixel 9. Google намекнула на выпуск преемника Pixel Fold через серию Pixel 9 под названием Pixel 9 Pro Fold.

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А теперь в сети появилось изображение смартфона, предположительно являющегося прототипом Pixel 9 Pro. В настоящее время Google предлагает тройные камеры только в дорогих смартфонах, таких как Pixel 8 Pro. Однако в прошлом месяце появилось сообщение о том, что это больше не будет применяться в серии Pixel 9, которая выйдет этой осенью. Вместо этого Google разработает альтернативу небольшому iPhone Pro от Apple и выпустит его под названием Pixel 9 Pro. Об этом свидетельствуют опубликованные фотографии. Тем не менее, фотография Pixel 9 Pro, размещенная рядом с iPhone 14 Pro Max, подчеркивает более компактные размеры первого, которые, как утверждается, составляют 152,8 x 71,9 x 8,5 мм.

В общем, Pixel 9 Pro соответствует первым рендерам: обновленный корпус, три задние камеры и более плоские края, чем у последних выпущенных смартфонов Pixel. Аналогичным образом, на просочившихся изображениях показан Pixel 9 Pro с плоским дисплеем и матовой задней панелью, но с глянцевыми боковыми панелями. Кроме того, на одном из изображений можно увидеть кодовое название устройства "Cayman", 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ хранилища Samsung UFS. Это означает, что Pixel 9 Pro, который выйдет позже в этом году, может получить на 4 ГБ больше оперативной памяти, чем последний смартфон Pixel Pro, но Google сохранит 128 ГБ в качестве варианта хранения данных.