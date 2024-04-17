Honor 200 Lite может быть обновленной версией смартфона Honor X50i+, вышедшего несколько месяцев назад.

Новый смартфон Honor может вскоре выйти на мировой рынок, поскольку модель Honor 200 Lite появилась в новом списке сертификации, что свидетельствует о скором запуске. Смартфон Honor 200 Lite от китайского бренда впервые появился в списке сертификации TDRA в ОАЭ в прошлом месяце под номером модели LLY-NX1. Это говорит о том, что серия Honor 200 также находится в разработке, и модель Lite может стать первым устройством в этой серии. Еще одно наблюдение позволяет предположить, что глобальный запуск устройства может быть скоро: Honor 200 Lite появился на тайской платформе NBTC с тем же номером модели.

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Эта информация позволяет предположить, что устройство будет поддерживать сети 5G. Как следует из названия, Honor 200 Lite может стать преемником серии Honor 100, которая была выпущена в ноябре 2023 года. Стоит отметить, что Honor X50i+ также был выпущен в Китае пару месяцев назад под номером модели LLY-AN00. Таким образом, Honor 200 Lite может быть обновленной версией этого смартфона.

Если это правда, то ожидается, что предстоящий Honor 200 Lite будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Под корпусом Honor X50i+ находится SoC-процессор Dimensity 6080. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4500 мА*ч, поддерживающего быструю зарядку 35 Вт. Что касается фотосъемки, то устройство оснащено двойной основной камерой на 108 Мп и камерой на 8 Мп на передней панели для селфи.