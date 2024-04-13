Кроме того известно, что смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Недавно Motorola анонсировала смартфон Edge 50 Pro, и, по слухам, компания готовится представить его более дорогую версию - Edge 50 Ultra, анонс которого должен состояться 16 апреля. О дизайне и основных спецификациях смартфона было много утечек, но теперь, похоже, инсайдер Digital Chat Station раскрыл полные характеристики устройства.

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Ожидается, что Edge 50 Ultra будет оснащен OLED-дисплеем с высоким разрешением (возможно, 1440p) и частотой обновления 144 Гц. Как сообщается, он имеет изогнутый экран с вырезом в центре для размещения камеры. В плане дизайна, смартфон будет иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.

Что касается системы камер, то она будет оснащена задней камерой с тремя объективами. Основной сенсор представляет собой 50-мегапиксельный модуль с большой 1/1,3-дюймовой матрицей, а второй модуль представляет собой перископический телеобъектив с фокусным расстоянием 75 мм и 3,2-кратным оптическим зумом. Спецификации третьего сенсора пока не раскрываются, но это может быть сверхширокоугольный объектив для съемки масштабных пейзажей.

Что касается производительности, Edge 50 Ultra будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8s Gen 3. Смартфон также появился в Geekbench, где этот же чип набрал 1947 баллов в одноядерном тесте и 5149 баллов в многоядерном тесте. Утечка также предполагает, что смартфон будет оснащен объемом оперативной памяти в 12 ГБ.

Аппарат поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Однако, несмотря на поддержку быстрой зарядки, Motorola, как ожидается, оснастит устройство относительно скромным аккумулятором емкостью 4 500 мА*ч.