Это будет легкое устройство весом всего 179 грамм и иметь плоские края толщиной всего 7,8 мм.

11 апреля в Китае компания Redmi представит смартфон Redmi Turbo 3. Это будет второй телефон Xiaomi на базе чипа Snapdragon 8s третьего поколения после Xiaomi Civi 4 Pro. Сегодня Xiaomi опубликовала несколько изображений, демонстрирующих дизайн смартфона.

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Как видно на новых изображениях, экран Redmi Turbo 3 со всех сторон окружен ультратонкими рамками. Он имеет плоские края, толщину всего 7,8 мм и весит всего 179 граммов. Согласно официальным изображениям, Turbo 3 оснащен двумя динамиками. Сверху также расположен инфракрасный излучатель. Бренд подтвердил, что Turbo 3 будет доступен в зеленом и черном вариантах в дополнение к цветовым вариантам, показанным на новых изображениях.

Turbo 3 оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3 и, как ожидается, предложит производительность флагманского уровня по доступной цене. Подтверждено, что он будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Скорее всего, Turbo 3 будет оснащен оперативной памятью LPDDR5x и системой хранения данных UFS 4.0, но бренд пока не раскрывает информацию на этот счет.

Сообщается, что Redmi Turbo 3 будет оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что он будет работать под управлением Android 14 с HyperOS. Емкость аккумулятора составит 5000 мА*ч, который, возможно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Redmi Turbo 3 может получить 20-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели может располагаться 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX882, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив IMX355 и 2-мегапиксельная макрокамера.