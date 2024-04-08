Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Новые изображения Redmi Turbo 3 демонстрируют действительные размеры
Это будет легкое устройство весом всего 179 грамм и иметь плоские края толщиной всего 7,8 мм.

реклама

11 апреля в Китае компания Redmi представит смартфон Redmi Turbo 3. Это будет второй телефон Xiaomi на базе чипа Snapdragon 8s третьего поколения после Xiaomi Civi 4 Pro. Сегодня Xiaomi опубликовала несколько изображений, демонстрирующих дизайн смартфона.

реклама

Как видно на новых изображениях, экран Redmi Turbo 3 со всех сторон окружен ультратонкими рамками. Он имеет плоские края, толщину всего 7,8 мм и весит всего 179 граммов. Согласно официальным изображениям, Turbo 3 оснащен двумя динамиками. Сверху также расположен инфракрасный излучатель. Бренд подтвердил, что Turbo 3 будет доступен в зеленом и черном вариантах в дополнение к цветовым вариантам, показанным на новых изображениях.

Turbo 3 оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3 и, как ожидается, предложит производительность флагманского уровня по доступной цене. Подтверждено, что он будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Скорее всего, Turbo 3 будет оснащен оперативной памятью LPDDR5x и системой хранения данных UFS 4.0, но бренд пока не раскрывает информацию на этот счет.

Сообщается, что Redmi Turbo 3 будет оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что он будет работать под управлением Android 14 с HyperOS. Емкость аккумулятора составит 5000 мА*ч, который, возможно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Redmi Turbo 3 может получить 20-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели может располагаться 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX882, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив IMX355 и 2-мегапиксельная макрокамера.

#смартфон #redmi #смартфон 2024 #redmi turbo 3
+
Написать комментарий (0)
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
6
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
4
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
23
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
3
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
1
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Microsoft: Китай использует искусственный интеллект, чтобы повлиять на выборы в США
1
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
177
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
8
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
82
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
32
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
12
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
2

Сейчас обсуждают

Александр
11:17
Смысл не в том чтобы глушить звук, смысл в том, чтобы глушить сигнал блютус и отключение наушников от телефона, типа чтоб музыкой звук бренчания переезда не забивать.
На ж/д переходах в России установят глушители беспроводных наушников
Чато- -Бот
11:14
Просто жiды устали, и потери у них большие.
В США объяснили причину вывода Израилем основной группировки войск с сектора Газа
Чато- -Бот
11:12
А тем временем вна Некроине идёт такая вот мобилизация: "...По пабликам разлетелась новость из села Приозерного Измаильского района Одесской области: «Четверо мужчин в военной форме «упаковали» 14-лет...
Глава разведки Украины Буданов заявил, что ракеты Таурус хорошо подходят для ударов по важным целям
Чато- -Бот
11:07
Илошке завезли очередную порцию отличных чуйских шышег, вот его и прёт теперь.
Илон Маск объявил о планах колонизировать Луну и Марс в ближайшем будущем
Зануда Нудный
11:03
1) Извините, но во-общето вы просто продолжаете слив с того с чего всё началось. Перечитайте своё первое сообщение и мой ответ. Критика была не обоснованной?? 2) "зачем тогда изобретать и хвастаться А...
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Archimedes
10:58
Радует что такие детекторы уже есть и работают.
Gizmodo: Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом
Тимур Закиров
10:58
Хз насчёт 8 серию , но у меня на 6а проблем нету
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
AggroShkolyar
10:55
О, а вот и небомбящий Фыха! Как там в бане кста?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Чато- -Бот
10:52
Мдяяя, каковы эксперды - таковы и их статейки. А над 6-й картинкой, с Т-80У, так просто дико взоржал аки конь Дмитрия Донского.
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
ultrafx
10:47
А в какой программе ты это делаешь?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем