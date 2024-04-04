Apple изменяет расположение камеры в новых моделях на вертикальное с диагонального, которое было в предыдущих версиях.

В последнее время серия iPhone 16 стала популярной темой для обсуждения, благодаря утечкам и слухам об изменениях в предстоящей линейке новых устройств. Недавно в сеть просочились CAD-рендеры и изображения чехлов для смартфонов, давая людям представление о том, как будут выглядеть новые iPhone. Теперь в сети появились и макеты, которые обычно используются производителями чехлов для проверки совместимости, впервые показав, как будет выглядеть серия iPhone 16.

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На изображениях, опубликованных пользователем Сонни Диксоном, показан дизайн всех четырех моделей серии iPhone 16. Неудивительно, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus претерпели значительные изменения в дизайне по сравнению с предыдущей серией iPhone 15. Судя по изображениям, Apple изменила расположение камеры в обеих моделях с прежнего диагонального на вертикальное. Это изменение направлено на обеспечение возможности пространственной видеосъемки с помощью Vision Pro. Кроме того, кнопки действий, которые ранее были эксклюзивными для моделей iPhone Pro, теперь, похоже, доступны на всех моделях iPhone 16.

Также на правой стороне устройства появилась новая кнопка "Захват". Слухи предполагают, что кнопка будет иметь механическую конструкцию с емкостной поверхностью для управления зумом с помощью жестов. Макеты также показывают, что iPhone 16 Pro и Pro Max будут немного больше, чем базовые iPhone 16 и 16 Plus. Хотя это не подтверждено, есть предположение, что модели Pro будут иметь немного больший размер дисплея. Pro увеличится до 6,3 дюйма, а Pro Max до 6,9 дюйма. Ожидается, что Apple выпустит линейку смартфонов iPhone 16 в сентябре. Важно помнить, что, как и все утечки и слухи, эта информация остается не подтвержденной и поэтому могут быть изменения до официального анонса.