Предполагается, что Samsung разрабатывает более дешевые версии своих складных устройств под брендом Fan Edition.

В последнее время появляется всё больше слухов о том, что Samsung потенциально разрабатывает более дешевые складные телефоны. Эти телефоны, получившие названия «Galaxy Z Fold FE» и «Galaxy Z Flip FE», будут выпущены под брендом Samsung Fan Edition. Данный бренд известен тем, что предлагает более доступные версии существующих устройств Samsung. Примером может послужить смартфон Galaxy S21 FE.

реклама

В связи с этим, в сети были обнаружены некие изображения, подтверждающие факт разработки вышеупомянутых смартфонов. Однако, рекомендуется относиться к данной информации со скептицизмом. Во-первых, это связано с тем, что источник этих данных точно не известен, а сами детали вызывают некоторые вопросы. А во-вторых, это может быть устаревшая информация, отображающая нереализованные планы компании. На просочившемся изображении Z Fold FE упоминается неизвестный процессор Exynos, начинающийся с цифры «2». Кроме того, некоторые инсайдеры предполагают, что только один из этих складных FE может действительно быть выпущен, но какой именно, остается неясным.

Итак, хотя эти скриншоты и не имеют подтверждения, но они не могли появиться без причины. Следующее мероприятие Samsung Unpacked, которое ожидается в начале июля, может привнести больше информации на их планы по складным телефонам. По мере приближения события стоит ожидать новых слухов и подробностей, возможно, от более надёжных источников.