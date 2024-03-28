Google официально подтвердила, что Pixel 8 получит Gemini Nano со следующим выпуском Pixel Feature Drop.

Google вызвала немалый ажиотаж, объявив, что обычная модель Pixel 8 не будет поставляться с Gemini Nano, уменьшенной версией чат-бота на базе искусственного интеллекта. После того как владельцам Pixel 8 Pro было отказано в доступе к некоторым функциям камеры Pixel 8 Pro, они по понятным причинам начали проявлять своё недовольство. Google приняла к сведению эту негативную реакцию и объявила, что Gemini Nano всё-таки будет поставляться в комплекте с Pixel 8 в рамках следующего Pixel Feature Drop.

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В последнем эпизоде подкаста Made by Google вице-президент Google по устройствам и сервисам Шон Чу подтвердил, что компания нашла способ использовать Gemini Nano в Pixel 8. Известно, что генеративный ИИ требует много ресурсов, и 8 ГБ оперативной памяти в смартфонах изначально считались ограничивающим фактором, поэтому OEM-производители (особенно китайские) делают все возможное, чтобы решить данный вопрос. Даже в устройствах среднего класса 24 ГБ оперативной памяти - это норма.

Однако Gemini Nano в Pixel 8 будет доступна для разработчиков только в виде предварительной версии, а не в виде стабильного релиза, по крайней мере, на начальном этапе. Это почти наверняка скажется на производительности, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем загружать и пробовать ещё нестабильную версию для разработчиков. Gemini Nano может генерировать контекстные ответы через Gboard и обобщать аудио через Recorder. Ближайшее обновление запланировано на июнь 2024 года. А вот уже следующая версия Pixel Feature Drop будет доступна не раньше июня 2025 года, так что, пользователям придется подождать.