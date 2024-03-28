Утверждается, что новая консоль выйдет этим летом с некоторыми обновлениями по сравнению с прошлой моделью.

В прошлом году возник интересный случай, связанный с приобретением компании Activision Blizzard Microsoft. Расследование FTC выявило несколько любопытных тайн, оставшихся нераскрытыми. Благодаря информации, которая просочилась после этого, стало известно о планах выпуска обновленных версий Xbox Series X и S, с кодовыми названиями «Brooklin» и «Ellewood» соответственно. Ожидалось, что обе игровые приставки будут официально представлены летом 2024 года и запущены в продажу через несколько месяцев после этого.

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В отличие от подхода Sony к PS5 Pro, изменения, внесенные в Xbox Series Ellewood и Brooklin, должны были быть не столь значительными и затрагивать только некоторые характеристики, например, поддержку Wi-Fi 6E, не увеличивая при этом мощность консолей. Обновление Brooklin для Xbox Series X предполагало выпуск полностью цифровой версии приставки с новым цилиндрическим дизайном. Однако, судя по предварительным изображениям обновления Xbox Series X, опубликованным порталом "Exputer", консоль может в итоге не отличаться от своего предшественника и иметь общий дизайн.

Полностью цифровая Xbox Series X имеет тот же корпус, что и оригинальная приставка, но с новым белым оттенком. Помимо отсутствия переднего дисковода, характерного для оригинальной Xbox Series X, белая версия, похоже, сохраняет перемычки и кнопки в прежних местах. Более того, говорят, что новая версия Xbox Series X будет улучшена в плане системы охлаждения и возможно будет иметь более низкую стоимость по сравнению с оригинальной ценой в $499. Однако, стоит учесть, что фотографии предполагаемой обновленной версии Xbox Series X низкого качества и могут быть поддельными. Поэтому, как именно будет выглядеть конечная версия продукта, сейчас ещё неизвестно.