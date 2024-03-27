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СтарыйДед
Объявлено о проведении всемирной конференции разработчиков от Apple
Конференция WWDC24 будет полностью бесплатной для разработчиков с 10 по 14 июня.

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Вчера компания Apple официально объявила о возобновлении ежегодной всемирной конференции разработчиков (WWDC) на 26 марта 2024 года. Долгожданное событие пройдет с 10 по 14 июня и предложит разработчикам со всего мира возможность ознакомиться с последними новинками программного обеспечения от Apple.

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WWDC24 станет полностью бесплатной для всех разработчиков и будет проходить онлайн. Такой формат подразумевает участие разработчиков со всего мира и позволит им изучить множество ресурсов в течение недели. Видеосессии, взаимодействие с инженерами и дизайнерами Apple, а также возможность общения с широким сообществом разработчиков исключительно полезны для участников. Помимо виртуальной конференции, Apple также проведет специальное личное мероприятие в Apple Park 10 июня. Число мест ограничено, но разработчики могут подать заявку на участие через веб-сайт и приложение Apple Developer. 

Apple продолжает поддерживать будущие поколения разработчиков через такие инциативы, как Swift Student Challenge. Победители конкурса, которые будет объявлены 28 марта, получат возможность принять участие в личном мероприятии в Apple Park. Пятьдесят лучших участников будут приглашены на эксклюзивное трехдневное мероприятие в Купертино, где находится штаб-квартира Apple.

WWDC24 станет центром изучения новейших операционных систем Apple, таких как iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и VisionOS. Конференция предоставит разработчикам углубленные знания о последних достижениях в области программного обеспечения, а также ценный доступ к инновационным инструментам, платформам и функциям. Это позволит разработчикам создавать еще более уникальные приложения и игры.

#apple #конференция #apple park #конференция разработчиков игр
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