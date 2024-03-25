Дисплей нового поколения впервые появится на Realme GT Neo6 SE, запуск которого запланирован на апрель.

Realme и Boe представили новый дисплей, который будет впервые использован в смартфоне gt neo 6 se. На сегодняшнем мероприятии было продемонстрировано, что этот дисплей отличается поразительной пиковой яркостью в 6000 нит и значительными улучшениями в других аспектах, таких как яркость, защита глаз, чувствительность к прикосновению и многое другое.

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Главной особенностью данного дисплея является его впечатляющая локальная пиковая яркость в 6000 нит, что делает его самым ярким экраном в мире. Даже при этом рекордном значении, общая максимальная яркость дисплея составляет 1600 нит, а ручная настройка может достигать до 1000 нит. Пользователи также могут самостоятельно изменять яркость экрана, используя ползунок яркости на телефоне. Кроме того, новый дисплей поддерживает функцию "игрового супер hdr", обеспечивающую превосходные возможности для игр с расширенным динамическим диапазоном, что создает потрясающие световые и теневые эффекты.

Несмотря на все его превосходные характеристики, realme не забыла и о защите глаз. Дисплей использует новую технологию 3+1 pulse для снижения низкочастотного мерцания, имеет высокочастотное шим-регулирование яркости на уровне 2160 Гц и аппаратное снижение синего света. В дополнение к этому, дисплей имеет адаптивный режим, спящий режим и функцию защиты глаз для снижения нагрузки на глаза.

Важно отметить, что дисплей использует передовую технологию 8t ltpo, которая обеспечивает более плавные переходы частоты обновления, снижает энергопотребление и обеспечивает более быстрый отклик. Realme заявляет, что частота обновления панели может варьироваться от 0,5 до 120 Гц. Кроме того, дисплей оснащен некоторыми функциями искусственного интеллекта. Например, Realme представила функцию "greenfield AI" для защиты глаз, которая распознает усталость пользователя и соответствующим образом настраивает дисплей для различных сценариев, таких как системные интерфейсы, мультимедийный контент и электронные книги.

Также имеется функция защиты глаз в играх с искусственным интеллектом, которая обеспечивает комфортное отображение во время игры. Дисплей также обладает мгновенной частотой дискретизации касания в 2500 Гц для более быстрой реакции на прикосновения в играх, а также функцией "чудесное касание", которая улучшает сенсорное взаимодействие и управление в играх. Как упоминалось ранее, этот инновационный дисплей дебютирует в смартфоне Realme gt neo6 se, который планируется выпустить в апреле. Более подробная информация об этом устройстве будет анонсирована в скором времени.