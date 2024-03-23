Предположительно данный смартфон будет называться iQOO Neo 10 и будет конкурировать с Redmi K70 Pro.

Iqoo объявила о намерении выпустить новый смартфон серии z на внутреннем рынке Китая в апреле. Это новое устройство, входящее в серию z9, будет оснащено недавно выпущенным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, являющимся более доступной версией флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, по информации от источника DCS, бренд также планирует представить устройство среднего класса с процессором Snapdragon 8 Gen 3, которое, вероятно, будет относиться к серии Iqoo neо.

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Согласно инсайдеру DCS, предположительно этот новый смартфон будет называться Iqoo neo 10 или neo 10 Pro, и оснащен будет чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Несмотря на то, что уже существует смартфон среднего класса Redmi k70 Pro с таким процессором, новое устройство все равно сможет представлять жесткую конкуренцию для k70 Pro. Утверждается, что новое устройство будет иметь дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1,5k, который будет использовать панель 8T LTPS с технологией подавления мерцания. Отмечается, что в телефоне также будет установлена двойная камера с разрешением 50 МП и технология быстрой зарядки мощностью 120 Вт. DCS также утверждает, что устройство будет иметь металлическую среднюю рамку с отделкой из стекла или натуральной кожи. Основным различным между серией Iqoo neo 10 и K70 Pro, вероятно, будет цена.

В то время как Redmi K70 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 дебютировал по цене 3299 юаней (примерно 42 000 рублей), Iqoo neo 9 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 был выпущен за 2299 юаней (примерно 29 000 рублей). С учетом флагманского чипа цена, безусловно, вырастет и ее величина, вероятно, станет ключевым фактором, определяющим популярность телефона.