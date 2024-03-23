Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Компания iQOO готовит к запуску смартфон серии Neo с процессором Snapdragon 8 Gen 3
Предположительно данный смартфон будет называться iQOO Neo 10 и будет конкурировать с Redmi K70 Pro.

реклама

Iqoo объявила о намерении выпустить новый смартфон серии z на внутреннем рынке Китая в апреле. Это новое устройство, входящее в серию z9, будет оснащено недавно выпущенным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, являющимся более доступной версией флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, по информации от источника DCS, бренд также планирует представить устройство среднего класса с процессором Snapdragon 8 Gen 3, которое, вероятно, будет относиться к серии Iqoo neо.

реклама

Согласно инсайдеру DCS, предположительно этот новый смартфон будет называться Iqoo neo 10 или neo 10 Pro, и оснащен будет чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Несмотря на то, что уже существует смартфон среднего класса Redmi k70 Pro с таким процессором, новое устройство все равно сможет представлять жесткую конкуренцию для k70 Pro. Утверждается, что новое устройство будет иметь дисплей с частотой 144 Гц и разрешением 1,5k, который будет использовать панель 8T LTPS с технологией подавления мерцания. Отмечается, что в телефоне также будет установлена двойная камера с разрешением 50 МП и технология быстрой зарядки мощностью 120 Вт. DCS также утверждает, что устройство будет иметь металлическую среднюю рамку с отделкой из стекла или натуральной кожи. Основным различным между серией Iqoo neo 10 и K70 Pro, вероятно, будет цена.

В то время как Redmi K70 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 дебютировал по цене 3299 юаней (примерно 42 000 рублей), Iqoo neo 9 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 был выпущен за 2299 юаней (примерно 29 000 рублей). С учетом флагманского чипа цена, безусловно, вырастет и ее величина, вероятно, станет ключевым фактором, определяющим популярность телефона.

#смартфон #смартфон 2024 #iqoo
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy M55 станет самым тонким телефоном серии M
Infinix GT 20 Pro появился в базе данных FCC с проводной быстрой зарядкой мощностью 45 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
12
Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
1
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
В России работают над проектом стратегического подводного ракетоносца пятого поколения
+
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
1
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
США готовят новые санкции против связанных с Huawei китайских технологических компаний
2
Эксперт The National Interest высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"
+
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
3
Обновленный Т-80 может перевернуть понимание о данной технике
2
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
11
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
9
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
4
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
14:37
Зачем вам столько открытых вкладок? Я наоборот их всегда стараюсь закрывать!
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Ivan Mikhailov
14:34
AutoSettingsPS, большего и не надо
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
ЧatoБoт
14:25
По поводу AutoHideDesktopIcons. Чего уж проще настроить один раз автоскрытие панели задач, а содержимое рабочего стола "прячется" простым кликом на правую кнопку грызуна на экране и выбора в ниспадающ...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Eaeц
14:16
Учитывая, какая разветвленная террористическая сеть спонсируется англо-саксами по всему миру — подрядить на теракт они могли хоть мексиканцев из наркокартеля или итальянских мафиози.
Голосование в СБ ООН по новому тексту о прекращении огня в Газе отложено
Александр Еремеев
14:15
Рано еще для этой технологии, время не наступило. Даже для экранчиков часов рано, не говоря уж о дисплеях мониторов-телевизоров. Вроде только в очках используют.
Apple отказалась от разработки дисплеев microLED для своих умных часов Watch
baran
14:14
O&O ShutUp10++ тоже чё-то с 24/10/2023 не обновляется
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Тимур Закиров
14:14
Подождите чуток и какой нибудь китаец за меньшие деньги побьет этот рекорд
DxOMark: Galaxy A35 и Galaxy A55 имеют лучшие экраны в своем ценовом сегменте
VecH
14:10
Это на каком языке написано?
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
daimos
14:02
"Будьсомнойнежным"
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Евгений Шрайнер
13:55
Удары по НПЗ кстати наверное наиболее эффективное. Если продолжиттсч такими же темпами то годик,два и топлива банально не станет. Уже порядка 10 процентов переработки выведено из строя
Несмотря на удары возмездия по Украине, ВСУ продолжают вести обстрелы «старой» территории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем