Новые наушники оснащены Bluetooth 5.3, Dolby Panoramic Sound и общим временем автономной работы 38 часов.

Компания OnePlus представила на китайском рынке свою новую пару беспроводных наушников под названием Buds V, которые идеально совместимы с недавно выпущенной моделью OnePlus Ace 3V. Одним из главных преимуществ этих наушников является эффект Dolby Panoramic Sound, который обеспечивает захватывающее звучание. Они оснащены 12,4-мм динамиками с титановым покрытием, а также предлагают три режима звука: Balanced, Deep Bass и Clear & Bright, чтобы каждый пользователь мог настроить звучание под свои индивидуальные предпочтения. Кроме того, в приложении HeyMelody есть возможность создания персонального эквалайзера.

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В плане беспроводного подключения, наушники Buds V оснащены Bluetooth 5.3 с задержкой в 94 мс. Они также обеспечивают до 38 часов автономной работы, а после полной зарядки могут работать до восьми часов. Хотя сверхбыстрой зарядки нет, чехол для зарядки способен предоставить пять часов проигрывания музыки всего за один час зарядки. Другие особенности этих Bluetooth-наушников Oneplus Buds V включают степень защиты IP55, сенсорное управление, шумоподавление на основе искусственного интеллекта для звонков и легкий дизайн. Бренд предлагает эти беспроводные наушники в трех расцветках: Interstellar Blue, Sandstone White и Shadow Black.

Цена на Buds V составляет 149 юаней (около 1 900 рублей) в Китае. Пока компания OnePlus не объявила о глобальной доступности, но скорее всего, эти беспроводные наушники будут выпущены на международных рынках под названием Nord Buds.