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СтарыйДед
Samsung Galaxy M55 станет самым тонким телефоном серии M
Инсайдер Мукул Шарма поделился изображениями и раскрыл ключевые подробности о M55.

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Samsung Galaxy M55 был замечен на платформе Geekbench еще в ноябре 2023 года. По последним данным, этот смартфон уже появился в базах данных органа BIS, сертификационной платформы FCC и консоли Google Play. Исходя из этих списков, можно предположить, что скоро устройство выйдет на рынок. А на днях в своем посте в социальной сети, инсайдер Мукул Шарма раскрыл ключевые детали о M55.

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По словам Шармы, Galaxy M55 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, Шарма утверждает, что этот смартфон станет самым тонким устройством в линейке M-серии от Samsung. Ожидается, что Galaxy M55 будет доступен в черном и синем цветах. Недавно информатор впервые увидел синюю версию Galaxy M55 и опубликовал несколько изображений, демонстрирующих его тонкий дизайн. По словам Шармы, Samsung также анонсирует Galaxy M15 вместе с M55. Устройство с чипом Dimensity 6100+ и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч.

Ранее опубликованные списки Play Console и Geekbench указывали на то, что смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он будет работать на Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6. Также ожидается, что экран устройства будет поддерживать разрешение FHD+, однако точный его размер пока неизвестен. Согласно сертификации FCC, Galaxy M55 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Как и у его предшественника M54, новая модель, вероятно, будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мА*ч.

#смартфон #galaxy #смартфон 2024 #galaxy m #galaxy m55
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