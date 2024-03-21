Snapdragon 8 Gen 4 — это долгожданный релиз от Qualcomm, который знаменует собой серьезную модернизацию чипа бренда.

Ранее в этом году компания Qualcomm объявила, что выпустит новый чипсет Snapdragon 8 Gen 4. Недавно на официальном канале компании на YouTube было опубликовано видео, в котором были обнаружены кодовое название будущего чипсета и эталонное устройство.

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В видео под названием "За кремнием: Snapdragon X" подтверждает кодовые названия аппаратного и программного обеспечения Snapdragon 8 Gen 4 (Pakala и Sun). Но, к сожалению, в этом видео никакой информации о Snapdragon 8 Gen 4 нет, вместо этого больше внимания уделяется Snapdragon X Elite. Однако ранее уже считалось, что Snapdragon 8 Gen 4 имеет кодовые имена "Sun" для платформы тестирования и "Pakala" для аппаратного обеспечения, и это только что было подтверждено. Snapdragon 8 Gen 4 - это долгожданный релиз от Qualcomm, который обещает серьезную модернизацию этого чипа. Он представляет собой не только ежегодное обновление линейки топовых мобильных платформ, но и знаменует начало существенных изменений в дизайне чипа. Snapdragon 8 Gen 4, очевидно, отказывается от использования ARM-ядер в пользу собственных ядер Oryon.

Предполагается, что этот процессор может даже превзойти чипсет Apple A18 Pro, но на данный момент это не подтверждено. Кроме того, судя по доступной информации, Snapdragon 8 Gen 4 может также поддерживать память LPDDR6. Ожидается, что чипсет будет представлен в октябре 2024 года.