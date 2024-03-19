Также Motorola Edge 50 Pro оснащен камерой, которая первая в мире прошла сертификацию Pantone.

Motorola готовит свою новую модель смартфона - Edge 50 Pro для рынка Индии. Бренд, принадлежащий Lenovo, уже подтвердил, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Кроме того, теперь были раскрыты информация о дисплее и камере этого будущего устройства.

реклама

Motorola Edge 50 Pro будет обладать изогнутым дисплеем POLED с центрированным сверху отверстием под селфи-камеру. Устройство будет иметь 6,7-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он обеспечит пиковую яркость 2000 нит, поддержку HDR10+ и 100% цветовой гаммы DCI-P3. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев. Кроме того, дисплей сертифицирован по системе Pantone, что обеспечивает реалистичные цвета и более точные оттенки.

Motorola Edge 50 Pro будет оснащен камерой, также сертифицированной Pantone - это первый такой случай в мире. Это означает, что цвета и оттенки кожи на фотографиях будут проверены Pantone. Задняя камера будет состоять из основного объектива на 50 МП и трех датчиков, расположенных на "островке". Устройство также будет поддерживать функции искусственного интеллекта, такие как адаптивная стабилизация, отслеживание автофокусировки, режим наклона и другие. Существует также функция Generative AI, позволяющая создавать уникальные обои на основе искусственного интеллекта. Motorola Edge 50 Pro будет представлен в трех цветах: фиолетовом, черном с текстурой из искусственной кожи и градиентном оттенке, напоминающем оттенки серого и кремового.