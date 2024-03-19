GT Neo 6 SE визуально похож на своего предшественника Neo 5 SE, особенно по модулю камеры.

Китайская компания Realme продолжает работу над новой серией смартфонов gt neo 6. После подтверждения использования чипсета Snapdragon 7+ Gen 3 в модели Neo 6 SE, появилась более подробная информация о дизайне и характеристиках устройства, которую предоставил известный информационный инсайдер Digital Chat Station.

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DCS на платформе Weibo опубликовал схемы дизайна Neo 6 SE. Внешне телефон очень похож на своего предшественника Neo 5 SE, особенно по модулю камеры. Он доходит до самого края устройства и включает три характерных кольца камеры. Кнопки громкости и включения находятся на правой стороне.

Кроме дизайна, инсайдер также рассказал о технических характеристиках телефона. Утверждается, что помимо уже подтвержденного чипсета Snapdragon 7+ Gen 3, телефон будет оснащен AMOLED-дисплеем 8T LTPS и аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Батарея и объем зарядки такие же, как у Neo 5 SE, так что значительных изменений в этой области не ожидается. Тем не менее, источник информации предполагает, что у телефона увеличится время автономной работы, возможно, благодаря LTPS-дисплею. Кроме того, DCS отмечает, что телефон будет легким и тонким.

Realme GT Neo 6 SE - всего лишь часть растущей серии. Недавно на платформе тестирования Antutu также был замечен Realme GT Neo 6, который оснащен чипсетом Snapdragon 8S Gen 3. Так что можно ожидать, что в линейке появится как минимум две новые модели.

Поскольку детали о серии Realme GT Neo 6 начинают появляться в сети, ожидается, что в ближайшие дни будет доступна дополнительная информация. Кроме того, Realme скоро обнародует дату выпуска этих устройств.