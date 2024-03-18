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СтарыйДед
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
Более того, согласно полученным данным, у PS5 Pro пропускная способность увеличится на 28%.

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В течение последнего времени ходят слухи о грядущей консоли Sony PlayStation 5 Pro. И совсем недавно появилась информация, раскрывающая возможные характеристики этой игровой приставки. В соответствии с просочившимися данными, процессор PS5 Pro останется таким же, как и в обычной PS5. Однако сообщается, что модель Pro будет предлагать новый режим высокой частоты процессора. По слухам, в этом режиме тактовая частота процессора увеличится до 3,85 ГГц, что на 10% больше, чем у обычной консоли. Однако за это придется пожертвовать частью производительности графического процессора — примерно на 1,5%.

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Кроме того у PS5 Pro будет увеличена пропускная способность на 28%. Это означает, что скорость передачи данных составит 576 ГБ/с по сравнению с 448 ГБ/с в стандартной версии. Более высокая пропускная способность памяти обеспечит более быструю передачу данных между системной памятью и графическим процессором, что может привести к улучшению точности графики, более быстрому рендерингу и общему повышению производительности в играх.

К слову, слив информации о графическом процессоре PS5 Pro указывает на резкий рост его мощности. Стоит ожидать потенциального увеличения производительности рендеринга на 45%, в 2-3 раза (и в некоторых случаях даже в 4 раза) более высокую производительность трассировки лучей и впечатляющие 33,5 терафлопс. Это все без учета специализированного оборудования для ускорения трассировки лучей. В целом, консоль будет ориентирована на плавное воспроизведение игр в разрешении 4K, а также перспективного восприятия 8K. Кроме того, сообщается, что PS5 Pro получит улучшенную аудиотехнологию. Утверждается, что аудиовычисления (Audio Compute Voice) будут работать на более высокой тактовой частоте, что повысит производительность библиотеки аудиовычислений (Audio Compute Module) на 35%.

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mo3ulla
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10% увеличения частоты по цпу дадут буст аж в 2-3 раза относительно старой плойки ? кто то заврался
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
Vorvort
14:59
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DIP48
14:54
Тактовая частота процессора увеличится на 10% - ни о чем. Эх, были времена, когда частоты и производительность процессоров росли в разы, а не на жалкие проценты.
Тактовая частота процессора PS5 Pro увеличится на 10% в сравнении со стандартной версией
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