Lenovo подтвердила, что это не совсем новая модель, а просто улучшенная модель Lenovo Legion Y700 2023 с новым экраном.

В рамках своей глобальной стратегии компания Lenovo представила на мировом рынке свою новую модель планшета под брендом Lenovo Legion Tab, названную Legion Y700 2023. Известный инсайдер DCS сообщил, что ориентируясь на своих потребителей в Китае, компания решила выпустить обновлённую модель на своем внутреннем рынке, отличающийся компактными размерами и высокой производительностью.

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Директор по потребительскому маркетингу компании Lenovo также подтвердил, что обновленный Legion Y700 2023 не является полностью новой моделью, а является улучшенной версией предыдущей модели. В новой модели также был изменен тип экрана с глянцевого на матовый. Для тех, кто не знаком с техническими аспектами, стоит отметить, что матовый дисплей имеет антибликовое покрытие, которое способствует уменьшению бликов и делает экран более читаемым при ярком освещении. Директор по потребительскому маркетингу также подтвердил, что следующему поколению планшета Legion Y700 потребуется некоторое время перед появлением на рынке Китая. Кроме того, он объявил о выпуске нового YOGA Pad в этом году. Ожидается, что модель Legion Y700 2023 с матовым дисплеем будет доступна примерно в апреле.

Если говорить о Lenovo Legion Y700 2023, то данный девайс оснащен 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей и плотностью 343 ppi. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а максимальная яркость достигает 500 нит. Планшет работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и оснащен оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 6500 мА*ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обходную зарядку. Планшет также оборудован двумя стереодинамиками, двумя портами USB Type-C (один с поддержкой видеовыхода), 13-мегапиксельной задней камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и слотом для карт памяти microSD.