Также известно, что Oppo K12 будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и 512 ГБ встроенной памяти.

В начале года известный информатор Digital Chat Station сообщил, что Oppo k12 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 gen 3. Сегодня этот же источник опубликовал новую информацию о данном смартфоне на популярной китайской социальной платформе Weibo. Хотя даты выхода устройства не было упомянуто, предполагается, что оно скоро появится на рынке Китая.

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Согласно данным от этого инсайдера, Oppo k12 будет иметь 6,7-дюймовый дисплей, который по всей видимости будет представлять собой AMOLED-панель. При этом устройство будет работать на чипсете Snapdragon 7 gen 3, объём оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной памяти - 512 ГБ. Пока не раскрыта информация о ёмкости батареи и возможностях зарядки k12. На лицевой стороне панели смартфона будет размещена 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней стороне — тройная камера с разрешением 50 + 8 + 2 мегапикселя.

Однако пока неизвестно, будут ли унаследованы характеристики дисплея и аккумулятора от предыдущей модели Oppo k11, которая была анонсирована в июле 2023 г. в Китае. Oppo k11 имел 6,67-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 782G, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS). Также имелась тройная камера с разрешением 50 мегапикселей (Sony IMX890) + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя. Модель OnePlus Nord CE 3, выпущенная на мировой рынок в прошлом году, была улучшенной версией Oppo k11. Следовательно, есть вероятность, что модель Nord CE 4 или 5, которая появится на мировом рынке в этом году, может быть основана на Oppo k12.