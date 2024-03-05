Также известно, что данный смартфон будет обладать встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Уже сейчас начинает появляться информация о том, что компания OnePlus активно разрабатывает свой новейший флагманский смартфон следующего поколения - OnePlus 13. Несмотря на то, что OnePlus 12 был представлен в Китае в декабре 2023 года, похоже, что его преемник может быть анонсирован значительно раньше, уже в этом году.

По данным интернет-источников, OnePlus 13 ожидают изменения в дизайне, включая отказ от традиционного модуля камеры, которым компания пользовалась в последние несколько лет. Последний прототип OnePlus 13 также оснащен экраном разрешением 2K. А в недавней утечке данных говорится, что данный смартфон будет обладать встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

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Утечка от инсайдера DCS также предполагает, что компания OnePlus прикладывает усилия для улучшения системы обработки изображений в OnePlus 13, чтобы она соответствовала уровню популярного Oppo Find X7 Ultra. Следовательно, можно предположить, что основная камера с 50-мегапиксельным датчиком и объектив-перископ в OnePlus 13 обеспечат значительно улучшенные возможности фотосъемки.

Кроме того, OnePlus торопится закупить первую партию флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Согласно сообщениям, ожидается, что компания Qualcomm представит новый чипсет Snapdragon 8 Gen 4 в октябре текущего года. Известно также, что Xiaomi 15 и 15 Pro с новым чипом также будут представлены в том же месяце. Теперь, если говорить об OnePlus 13, как о первом смартфоне с данным чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, очень вероятно, что он будет анонсирован в октябре этого года.