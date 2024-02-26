В данный момент умные очки и смарт-кольцо находятся на ранней стадии разработки, а AirPods имеют проект с кодовым названием B798.

У компании Apple, похоже, есть большие планы на будущие носимые продукты. По информации из последнего поста Марка Гурмана под названием "Power On", компания рассматривает возможность создания новых носимых гаджетов и серьезных изменений в дизайне наушников AirPods.

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Согласно новому отчету Гурмана, гигант из Купертино может исследовать новые формы носимых устройств, такие как умные очки, наподобие Amazon Echo Frames. Эти очки предлагают интеллектуальные функции звука и искусственного интеллекта, а также некоторые функции дополненной реальности Vision Pro. Кроме того, в будущем Apple может представить смарт-кольцо, оснащенное различными датчиками, связанными со здоровьем. Это может стать интересной альтернативой для тех пользователей, которым не нравятся умные часы, вроде Apple Watch. Умные очки и смарт-кольцо находятся на ранней концептуальной стадии разработки.

Кроме того, Гурман утверждает, что Apple ищет способы добавить камеру в беспроводные наушники AirPods. Он упоминает проект с кодовым названием B798, где рассказывается о разработке AirPods с камерой-сенсором. По отчету, Apple рассматривает возможность внедрения функций искусственного интеллекта и отслеживания здоровья в эти проекты. Следует отметить, что это сообщение пока не подтверждено самой компанией, поэтому стоит отнестись к этой новости с некоторым скептицизмом.