По заявлению компании, Sora обладает огромным потенциалом для кинематографистов, дизайнеров и художников.

Возможно, это самое значительное объявление от OpenAI со времени запуска ChatGPT. Был представлен Sora - генератор видео на основе искусственного интеллекта, который способен создавать видеоролики всего лишь на основе пары предложений. Sora - это последнее и самое инновационное детище OpenAI, которое навсегда изменит способ создания видео в интернете. Хотя показанные до сих пор примеры не позволяют сказать, что Sora безусловно потрясающий, но его потенциал впечатляет.

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Sora способен создавать видеоролики продолжительностью до одной минуты, при этом стараясь максимально приблизиться к тому, что требует пользователь. В настоящее время Sora находится под тестированием экспертов, чтобы выявить возможные проблемы, и также в руках художников, дизайнеров и режиссеров. Их отзывы помогут усовершенствовать Sora, особенно в творческом процессе. Особенностью Sora является его способность обрабатывать сложные сцены с множеством персонажей, различными движениями и детализированным фоном. Он воплощает то, что хочет пользователь, и создает видео, которое выглядит и ведёт себя так, как если бы оно было реальным. Благодаря своему интеллектуальному языку, Sora способен создавать видеоролики с персонажами, выражающими сильные эмоции. Он даже может сохранять тех же персонажей и стиль в разных частях видео.

Однако Sora не является идеальным. В сложных сценах он может показывать неправильную физику или ошибаться в причинно-следственных связях. Также возможны путаница в таких деталях, как лево и право, или проблемы с точным описанием событий, происходящих со временем. OpenAI предоставляет разработку Sora на не завершённой стадии, чтобы получить отзывы и рассмотреть, на что способен этот искусственный интеллект в будущем. Похоже, будут введены многочисленные протоколы безопасности, поскольку подобные технологии часто используются неправильно в самом широком смысле этого слова. Кроме того, следует иметь в виду, что создание более длинных видеороликов будет стоить дороже, так как потребуются значительные вычислительные мощности серверов OpenAI. Тем не менее, одно можно сказать с уверенностью: будущее генеративного искусственного интеллекта не только увлекательное, но и захватывающее!