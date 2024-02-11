Судя по размеру аккумулятора, можно ожидать, что это флагманская серия Pixel 9, возможно даже вариант Pro.

Компания Google активно работает над разработкой нескольких будущих моделей смартфонов. Среди них Pixel 8a, флагманская серия Pixel 9 и долгожданный Pixel Fold 2. Уже был представлен дизайн Pixel 8a благодаря просочившейся розничной упаковке, а также были опубликованы рендеры Pixel 9 и Pixel 9 Pro, демонстрирующие новый дизайн для предстоящей серии смартфонов от компании. Сейчас к этому списку добавилось еще одно устройство.

Будущий смартфон Google с номером модели GH2MB был замечен на сайте сертификации UL Demko. Сертификация подтверждает, что устройство будет иметь аккумулятор емкостью 4942 мА*ч, который, вероятно, будет продаваться как модель примерно 5000 мА*ч.

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Емкость аккумулятора этого загадочного устройства намекает на то, что это, возможно, не бюджетный Pixel 8a. Размер батареи более соответствует ожиданиям от флагманской серии Pixel 9, особенно для вариантов Pro.

Также возможно, что эта сертификация относится к Pixel Fold 2, поскольку большая емкость аккумулятора подходит для требовательного форм-фактора складного телефона. Однако в списке не указывается, к какому именно устройству это относится. Дальнейшие сертификации должны раскрыть название и характеристики GH2MB в ближайшем будущем.

Если говорить о других смартфонах Google, то в списке Geekbench был замечен новый чипсет Tensor, предположительно Tensor G4. Этот чип может стать основой для будущих моделей Google Pixel 9 и Pixel Fold 2.

Однако список Geekbench показывает, что система на чипе (SoC) имеет восьмиядерный процессор, в то время как Tensor G3 имеет девять ядер. Кроме того, производительность новой модели кажется немного хуже, чем у предыдущей. Возможно, это связано с тем, что это инженерная модель, но уменьшение количества ядер немного смущает.