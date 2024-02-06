На вирусном видео видно, как водитель Tesla Cybertruck использует гарнитуру Apple Vision Pro во время вождения и взаимодействует с приложением руками, вместо того, чтобы держать их на руле.

Два дня назад вирусное видео водителя Tesla Cybertruck с Apple Vision Pro за рулем вызвало настоящую сенсацию. С момента выпуска гарнитуры виртуальной реальности первые пользователи не просто используют её дома или в уединенных местах, а носят ее повсюду — в ресторанах, метро и во многих других местах общественного пребывания. Хотя используя гарнитуру в моменты социального взаимодействия может вызвать беспокойство у некоторых людей, эти моменты не являются опасными для окружающих. Иными словами, такое поведение не представляет угрозы для других людей. Однако водитель Cybertruck, наоборот, не испытывает страха использовать свою систему Vision Pro в пробке и взаимодействовать с приложением, не держа руля.

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Но проблема не только в отвлечении на приложения или игры. Внезапные поломки или сбои в работе автомобиля или её электронике могут быть особенно опасными на дороге. Такое видео, которое уже просмотрели более 25 миллионов раз, привлекло внимание даже министра транспорта США Пита Буттиджича. Правительство США теперь выступает с напоминанием водителям о необходимости всегда быть внимательными на дороге, даже во время автономного вождения.

Получается, что приводить в качестве оправдания факт использования автопилота во время вождения не получится. Что касается Cybertruck от Tesla, то это транспортное средство еще не достигло стадии полной автономии. Хотя Tesla действительно оснащает некоторые из своих электрических моделей "усовершенствованными водительскими ассистентами", это не означает, что у машины имеются способности к полноценному самостоятельному передвижению. На текущий момент, функции такие как автопилот или расширенный автопилот, а также опции для полноценного автономного управления предполагают активное участие водителя: его руки должны быть на руле, и он должен быть готов в любое время взять управление в свои руки. Несмотря на то что в перспективе эти возможности могут быть доработаны, сегодняшние функции не превращают автомобиль в полностью самоуправляемое средство передвижения.