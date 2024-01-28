Данная материнская плата имеет форм-фактор mini-ITX (M-ITX) и поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти.

Gitstar — китайская компания, специализирующаяся на производстве компьютерного оборудования, представила свою первую серию материнских плат, полностью произведенную внутри страны. Флагманская модель GM7-2602-02 является важным достижением в технологической сфере Китая, подчеркивая национальную самостоятельность в технологическом развитии. Данная материнская плата имеет форм-фактор Mini-ITX (M-ITX) и компактные размеры 170 x 170 мм, что позволяет использовать ее в небольших компьютерных корпусах. Она весит всего около 200 грамм, что делает ее легкой и удобной в установке. Основой модели GM7-2602-02 служит 8-ядерный процессор Phytium Feiteng D2000, работающий на частоте 2,3 ГГц. Этот процессор обеспечивает эффективную производительность для различных вычислительных задач.

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Материнская плата GM7-2602-02 поддерживает оперативную память объемом до 32 ГБ и имеет двухканальные слоты памяти SO-DIMM, совместимые с типами памяти DDR4 и LPDDR4. Это делает плату универсальной и позволяет достичь высокой скорости работы. Она также обладает множеством возможностей для подключения, включая один слот PCI-E 3.0 x16, слот PCI-E 3.0 x1 (M.2) и слот PCI-E 3.0 x1 (MiniPCIe), что предоставляет достаточно места для расширения функционала. Для накопителей предусмотрено два разъема питания SATA. Плата также оснащена четырьмя портами USB 3.0 для подключения различных периферийных устройств.

Среди дополнительных функций GM7-2602-02 стоит отметить наличие одного разъема LVDS, трех разъемов CAN, трех последовательных портов TTL, двух разъемов RS232 и двух разъемов RS485. Внешне она предлагает вход постоянного тока 12 В, один порт VGA, один порт HDMI, два порта USB 3.0, два порта Gigabit Ethernet и полный набор аудиоинтерфейсов. Благодаря данному набору портов, материнская плата способна поддерживать несколько дисплеев и осуществлять сетевые подключения.

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Кроме того, в GM7-2602-02 используется независимое защищенное встроенное ПО китайского производства, обеспечивающее высокую безопасность и надежность. Она также совместима с китайскими операционными системами, такими как Galaxy Kylin, Tongxin UOS и Ubuntu, что предоставляет пользователям широкие возможности выбора программного обеспечения. Стоимость материнской платы GM7-2602-02 составляет 4880 юаней (примерно 61 000 рублей).