благодаря своевременным рекламным акциям на iPhone, Apple теперь повысила продажи в Китае, что случилось впервые на китайском рынке.

Apple продолжает праздновать свои успехи в продажах. Недавние данные указывают на то, что гигант из Купертино опередил Samsung по глобальным объемам продаж смартфонов в 2023 году. Однако на китайском рынке у Apple была не простая ситуация после выпуска iPhone 15. "Возрождение" Huawei с их китайскими чипсетами привело к снижению продаж Apple. Согласно порталу "Counterpoint", продажи iPhone 15 упали на 4,5% по сравнению с продажами iPhone 14 за первые 17 дней. Тем временем, линейка Mate 60 превзошла продажи новых iPhone от Apple: через шесть недель после дебюта Huawei продала 1,6 миллиона единиц.

реклама

Honor, еще один серьезный конкурент Apple в сегменте премиум-смартфонов, также показал значительный прогресс благодаря своей всеобъемлющей стратегии продуктового портфеля. Тем не менее, данные IDC показывают, что Apple заняла первое место в Китае в 2023 году, и это было достигнуто благодаря своевременным рекламным кампаниям для линеек iPhone 15 и iPhone 14. Это первый раз, когда Apple превзошла продажи в Китае. Конкретно говоря, рост продаж iPhone в регионе позволил компании занять 17,3% доли рынка в 2023 году, обеспечивая первое место в Китае по доле рынка на этот год. Honor заняла вторую позицию с 17,1% долей рынка. Huawei же заняла четвертое место в списке долей китайского рынка.