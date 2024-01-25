Представлен Google Pixel 9 с элементами дизайна Apple iPhone, перископической камерой с зумом.

На этой неделе появились первые изображения Pixel 9 Pro. Тем не менее, уже имеются аналогичные снимки модели Pixel 9. Заметно, что Google сохраняет целостный стиль дизайна для своих флагманских смартфонов и возвращает плоские дисплеи для обычных и профессиональных моделей, как было у Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Однако, различия между Pixel 9 и Pixel 9 Pro оказываются еще меньше. Обе модели имеют плоскую рамку, плоскую заднюю панель и минимальные рамки на дисплее. Таким образом, Pixel 9 напоминает модель iPhone 15 Pro, хотя у него есть отверстие для фронтальной камеры в центре, вместо Dynamic Island от Apple.

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По сообщениям, размеры Pixel 9 составляют 152,8 x 71,9 x 8,5 мм, что делает его немного больше, чем Pixel 8 и iPhone 15 Pro, у которых размеры соответственно 150,5 x 70,8 x 8,9 мм и 146,6 x 70,6 x 8,3 мм. Как и ожидалось, Pixel 9 будет значительно меньше Pixel 9 Pro, размеры которого составляют 162,7 x 76,6 x 8,5 мм и почти не отличаются от Pixel 8 Pro. Однако, смартфон Pixel 9 будет иметь толщину до 12 мм из-за большого корпуса камеры. Таким образом, Google отказалась от закругленного корпуса, который был применен в Pixel 8, и использует корпус от Pixel Fold, выпущенного в прошлом году. С другой стороны, утверждается, что даже Pixel 9, который меньше по размеру, будет оснащен специальной телеобъективной камерой с перископом, аналогичной той, что уже предлагается в Pixel 8 Pro и Pixel Fold. Кроме того, под светодиодной вспышкой Pixel 9 находится небольшой круглый вырез, вместо которого Google поместила датчик температуры на Pixel 8 Pro. К сожалению, детали аппаратного обеспечения камеры на данный момент остаются неизвестными, включая наличие телеобъективов разрешением 10,8 МП или 48 МП, как у Pixel 8 Pro или Pixel Fold.