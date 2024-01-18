SM-P620 набирает 930 баллов в одноядерном тесте и 1840 баллов в многоядерном тесте.

Прошло совсем немного времени с того, как компания Samsung провела мероприятие Galaxy Unpacked, на котором представила новую серию смартфонов Galaxy S24 и самые последние модели планшетов Galaxy Book 4, предназначенные для внутреннего рынка. Однако, по последним данным, компания также занимается разработкой новой модели планшета, которая, возможно, станет преемником одной из популярной серии.

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На GeekBench был замечен загадочный планшет Samsung с номером модели SM-P620. Это говорит о том, что технологический гигант из Южной Кореи, скорее всего, работает над новым устройством серии Galaxy Tab S6 Lite. Судя по информации из тестирования на GeekBench, новый планшет будет оснащен процессором Exynos 1280 SoC и 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, он будет выпускаться с операционной системой Android 14. В тестах планшет набрал 930 баллов в одноядерном тесте и 1840 баллов в многоядерном. Пока нет подробной информации о технических характеристиках и возможностях нового планшета. Официального подтверждения или объявления от Samsung тоже пока не получено. Важно отметить, что Lite-версии планшетов Galaxy Tab обычно являются более доступными по цене, чем флагманские модели и стоят менее 500 долларов (около 44 000 рублей). Но на данный момент все это лишь предположения и официальной информации нет.