Гарнитура оснащена 40-мм динамиками, разъемом для наушников 3,5 мм и функцией «гибридного активного шумоподавления».

Аудиоакустическая компания Creative представила свою последнюю новинку - беспроводные наушники ZEN Hybrid 2 с поддержкой Bluetooth, доступные для покупки стоимостью от 399 юаней (около 5 000 рублей). Эти наушники обладают несколькими выдающимися особенностями, включая технологию Bluetooth 5.2 и время автономной работы до 67 часов. ZEN Hybrid 2 представляет собой современный аудиоаксессуар с конкурентоспособной ценой, который привлечет внимание потребителей, стремящихся получить высокое качество звука и расширенные функциональные возможности.

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Наушники ZEN Hybrid 2 созданы для достижения объёмного качественного звучания. Они оснащены 40-мм неодимовыми динамиками с частотной характеристикой 20–20 000 Гц, чувствительностью 116 дБ и сопротивлением 32 Ом. Гарнитура поддерживает Bluetooth 5.2 и различные профили, включая A2DP для беспроводной стереосистемы, AVRCP для дистанционного управления Bluetooth и HFP для громкой связи. Благодаря использованию аудиокодека AAC, качество беспроводной передачи звука становится еще лучше, а SBC обеспечивает надежную работу. Также одной из интересных особенностей наушников является функция "гибридного активного шумоподавления", которая поддерживается четырьмя микрофонами с активным шумоподавлением. Компания утверждает, что их наушники способны устранять до -30 дБ окружающего шума, обеспечивая пользователям непревзойденное качество звука. При помощи приложения Creative пользователи могут настраивать предпочтения в области звука и параметры шумоподавления в соответствии со своими потребностями. Наушники ZEN Hybrid 2 оборудованы батареей емкостью 600 мА*ч, которая обеспечивает время автономной работы: до 67 часов без активированной функции активного шумоподавления и до 49 часов с активированным режимом. Кроме того, сообщается, что быстрая 5-минутная зарядка позволяет прослушивать музыку в течение 5 часов. Вес наушников составляет 271 грамм, а доступны они в классическом черном и белом цветах. В комплект поставки вместе с наушниками ZEN Hybrid 2 идет стереоаудиокабель 3,5 мм, кабель USB-C - USB-A для зарядки и краткое руководство пользователя.