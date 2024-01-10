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СтарыйДед
JBL выпускает три пары наушников серии Live 3 Earbuds с 1,45-дюймовыми сенсорными чехлами
Все три модели имеют функцию настоящего адаптивного шумоподавления, передачу звука LDAC высокого разрешения по Bluetooth 5.3 и водонепроницаемость.

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JBL представила серию беспроводных наушников Live 3, состоящую из трех моделей: вкладышей Live Beam 3, вкладышей Live Buds 3 и открытых наушников Live Flex 3. Одной из уникальных особенностей этой серии является инновационный чехол Smart Charging Case с сенсорным экраном диагональю 1,45 дюйма. Этот экран позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора наушников и чехла, а также управлять настройками наушников, такими как активное шумоподавление, без необходимости использовать приложение для смартфона. Основные характеристики серии JBL Live 3 включают в себя следующие характеристики: аудио высокого разрешения LDAC Bluetooth 5.3, многоточечные соединения, система True Adaptive Noise Cancellation, JBL Spatial Sound, 6 микрофонов, водонепроницаемость (IP55 для Live Beam 3 и Live Buds 3, IP54 для Live Flex 3), функция Personi-Fi 3.0 для синхронизации настроек звука между устройствами. 

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Чехол Smart Charging Case по сути одна из главных отличительных особенностей серии JBL Live 3. Экран помимо вышеописанных функций также позволяет пользователям настраивать эквалайзер, выбирать звуковые режимы и управлять активным шумоподавлением. Серия наушников JBL Live 3 выйдет в середине лета 2024 года по цене $199,95 США (примерно 18 000 рублей). Те, кто не может дождаться появления чехла Smart Charging Case с сенсорным экраном, могут приобрести похожую пару наушников у которых чехол также имеет сенсорный экран и уже доступны на рынке.

#наушники #jbl #jbl flip
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