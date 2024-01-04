Он может автоматически регулировать яркость и цветовую температуру с помощью встроенного датчика внешней освещенности.

Компания Dell представила новый монитор UltraSharp 34 с изогнутой панелью и разъемом Thunderbolt Hub. Этот монитор является одним из двух новых моделей UltraSharp, представленных вместе с 40-дюймовым вариантом. Он получил название U3425WE и отличается от предыдущих моделей несколькими важными особенностями. Во-первых, монитор U3425WE получил сертификацию 5-звездочной комфортности для глаз, что делает его наиболее удобным и безопасным для использования. Благодаря изогнутой панели и разрешению 3440 x 1440 пикселей (WQHD), пользователи смогут наслаждаться уникальным и кристально четким изображением. Также монитор обладает частотой обновления 120 Гц, в два раза превышающей предыдущие модели с 60-герцовой частотой.

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Разъем Thunderbolt Hub предоставляет широкие возможности для подключения устройств и передачи данных. Монитор U3425WE оснащен следующими интерфейсами: 2,5-гигабитный разъем RJ45, 3,5-миллиметровый разъем, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 FRL, Thunderbolt 4 с мощностью 90 Вт, 5 портов USB типа А и 4 порта USB Type-C. Такое разнообразие разъемов гарантирует удобство и гибкость при работе с различными устройствами. Еще одной замечательной особенностью монитора является его способность достичь контрастности 2000:1 и предоставить широкий спектр цветовых пространств, включая 100% sRGB, 100% Rec. 709 и 98% P3/DCI-P3. Это обеспечивает еще более реалистичное и живое воспроизведение цветов на экране.

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Монитор U3425WE также обладает регулировкой высоты, наклона и поворота с помощью встроенной подставки, что позволяет пользователю настроить его по своему удобству. Более того, монитор поддерживает функции автоматического KVM и сетевого KVM при одновременном подключении двух устройств. Этот новый монитор от Dell будет доступен для заказа по всему миру с 27 февраля. Пока что Dell официально объявила цены только для Канады и США, которые составляют соответственно 1019,99 долларов США и 1399,99 канадских долларов (примерно 91 500 рублей). Остальные регионы ожидают известности относительно стоимости монитора U3425WE.