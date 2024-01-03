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СтарыйДед
Starfield получает награду Steam за инновационный игровой процесс, несмотря на негативные отзывы
Несмотря на неудачный запуск и постоянный шквал негатива вокруг Starfield, игра все же выиграла премию Steam 2023 года за самый инновационный игровой процесс.

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Steam Awards - это возможность для игрового сообщества выразить свое мнение о лучших играх года. Valve недавно объявила результаты мероприятия 2023 года, которые оказались весьма неожиданными.

Вряд ли кто-то удивился тому, что Baldur's Gate 3 была признана "Игрой года". Однако самым необычным выбором стала Starfield, которая обошла такие игры как Remnant II, Your Only Move is Hustle, Contraband и Police в номинации "Самый инновационный игровой процесс". Отзывы о Starfield на Steam разнообразны: только 64% из 89 282 обзоров оказались положительными, а количество положительных отзывов за последние 30 дней снизилось до 29% из 7213. Это, несомненно, сказывается на общей оценке игры и ставит ее в категорию "в основном негативных". 

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Запуск Starfield сопровождали некоторые проблемы: многие онлайн-геймеры критиковали игру за ее кажущуюся "устаревшей" концепцию. В то же время, другие были недовольны пустым окружением игры и отсутствием реализации ее амбициозных идей. На этот счет сотрудник Bethesda даже шуточно заметил, что "Игра Starfield задумывалась с целью вызвать у игроков ощущение одиночества и уныния".

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Несмотря на разногласия в отношении игры, ее творческое сочетание созданной вручную и процедурно генерируемой среды, а также широкий набор систем и игровых механик, частично завоевали игровое сообщество. 

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