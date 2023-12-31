Одной из выдающихся особенностей будущих моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max является существенное увеличение размера экрана

В современном быстроменяющемся мире технологий Apple продолжает быть впереди всех, расширяя границы инноваций с каждым выпуском своего флагманского устройства iPhone. Но компания не собирается останавливаться на достигнутом и готова сделать еще один шаг вперед с долгожданной серией iPhone 16, официальный релиз которой ожидается в 2024 году.

Из надежных источников стало известно, что новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max порадуют пользователей значительным увеличением размера экрана. Базой для разработки стала предыдущая серия, а именно экраны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Но компания решила пойти дальше и предложить еще больше с iPhone 16.

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Ожидается, что iPhone 16 Pro получит экран размером 6,27 дюйма (159,31 мм), а iPhone 16 Pro Max — еще больший дисплей диагональю 6,85 дюйма (174,06 мм). Увеличение размера экрана связано не только с увеличением физических размеров устройств, но и со стремлением улучшить пользовательский опыт, предоставив больше пространства для работы с контентом и повышения производительности.

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Сами устройства также будут соответствующим образом увеличены в размерах. Несмотря на это, толщина iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max останется неизменной, что гарантирует сохранение плавного и элегантного дизайна, за который Apple так ценится. Одним из преимуществ большего экрана является дополнительное пространство для размещения внутренних компонентов, что позволит внедрить новые функции, такие как перископический телеобъектив и улучшенная батарея.