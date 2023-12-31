Данная модель оснащена полным набором возможностей подключения, что делает её намного удобнее в использовании

Компания Sipeed представила свой новый однопалатный компьютер Longan Pi 3H. Основой платы является вычислительный чип Allwinner H618 с четырьмя ядрами Cortex A53, каждое из которых имеет тактовую частоту 1,5 ГГц. Графические вычисления обрабатывает графический процессор Mali-G31 MP2. Емкость оперативной памяти LPDDR4 варьируется от 2 до 4 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации. Как и у многих других одноплатных компьютеров, Sipeed Longan Pi 3H имеет слот для карт памяти microSD и поддержку расширения через память eMMC до 32 ГБ.

реклама

Относительно сборки, система платы аналогична Raspberry Pi Zero, но более продвинута. Подключения имеют стандартную форму. Реализован Gigabit Ethernet порт, а также два порта USB 2.0 и один порт HDMI 2.0 для вывода изображения высокого разрешения. Питание осуществляется через USB Type C и составляет 5 В. Беспроводное подключение доступно через Wi-Fi 6, а Bluetooth 5.2 позволяет использовать внешние гарнитуры. Разъем для подключения датчиков и исполнительных устройств совместим с Raspberry Pi и поддерживает такие протоколы, как I2C, SPI и UART.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Модель доступна для прямого заказа по стартовой цене чуть менее 20 долларов, плюс стоимость доставки. Обещают относительно быструю доставку в течение двенадцати дней.