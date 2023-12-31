Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлен одноплатный компьютер Sipeed Longan Pi 3H в компактном форм-факторе
Данная модель оснащена полным набором возможностей подключения, что делает её намного удобнее в использовании

реклама

Компания Sipeed представила свой новый однопалатный компьютер Longan Pi 3H. Основой платы является вычислительный чип Allwinner H618 с четырьмя ядрами Cortex A53, каждое из которых имеет тактовую частоту 1,5 ГГц. Графические вычисления обрабатывает графический процессор Mali-G31 MP2. Емкость оперативной памяти LPDDR4 варьируется от 2 до 4 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации. Как и у многих других одноплатных компьютеров, Sipeed Longan Pi 3H имеет слот для карт памяти microSD и поддержку расширения через память eMMC до 32 ГБ.

реклама

Относительно сборки, система платы аналогична Raspberry Pi Zero, но более продвинута. Подключения имеют стандартную форму. Реализован Gigabit Ethernet порт, а также два порта USB 2.0 и один порт HDMI 2.0 для вывода изображения высокого разрешения. Питание осуществляется через USB Type C и составляет 5 В. Беспроводное подключение доступно через Wi-Fi 6, а Bluetooth 5.2 позволяет использовать внешние гарнитуры. Разъем для подключения датчиков и исполнительных устройств совместим с Raspberry Pi и поддерживает такие протоколы, как I2C, SPI и UART.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Модель доступна для прямого заказа по стартовой цене чуть менее 20 долларов, плюс стоимость доставки. Обещают относительно быструю доставку в течение двенадцати дней.

#компьютер #raspberry pi #raspberry #raspberry pi 3 #raspberry pi alternative visionfive v1 #одноплатный компьютер
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Выпущен игровой мини-ПК FEVM FN60G с процессорами Intel 12-го и 13-го поколения
Canalys: Переход на Windows 11 потребует замены миллионов компьютеров
Были анонсированы игровые мини-ПК AOOSTAR MAX и Pro7 с OCuLink
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
34
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
14
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
3
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
5
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
5
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
11
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
4
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
9
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
17
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
2

Популярные статьи

2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
10
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
14
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
6
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
12
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
+

Сейчас обсуждают

si-cat
10:40
Да нет - похоже, под конец года Зеля подсел на тяжи. С кокса так не прёт 🤣
Зеленский озвучил план на 2024 год: Мы разрушим Керченский мост и изолируем Крым
swr5
10:35
Зачем нужны розы когда есть тюльпаны? Зачем нужны синицы, если есть воробьи. Зачем нужна винда, когда все работает в Линуксе. А представляете, есть куча софта который не работает в винде, а только в Л...
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Apsheronsky tchai
10:29
Гомосексуалисты так и говорят, переехал из узкой щели на большой шланг и не о чём не жалею.
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
АЕV
10:27
Опачки, неужели путин заднюю стал давать?))) Мда уж, сам начал и понял что не вывозит и сразу "переговоры"))).
Путин сообщил о готовности завершить конфликт в Украине, но на своих условиях
Apsheronsky tchai
10:24
Всего лишь изолируем? А как же Крым за 15 дней, речи на набережной Ялты? А, контрнахрюк провалился, это ж была психологическая операция?
Зеленский озвучил план на 2024 год: Мы разрушим Керченский мост и изолируем Крым
Апшеронский скакел
10:19
Провал контрнаступления украинской армии связан с утечкой информации. Об этом Зеленский заявил в интервью The Economist.
Риттер: В неудачах Украины виноват только Владимир Зеленский
Denis Lykov
10:13
... CL46 - это бич-сток кирпичный 🅾️🆚️🅾️🆚️🅾️ ... напёрZDочников и шкOLOты ...
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
usr721
10:11
Насильно мил не будешь.
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
KotSkripaley
10:09
Мне хотелось бы услышать по этому поводу мнения людей, которые живут в Крыму
Зеленский заявил о важности «изолирования» Крыма от России в 2024 году
Waramagedon
10:07
Опять хомяков разводят.... 4050 не обгоняет 3060..., а обрубки и то может медленнее чем 3050
Palit готовит к релизу три варианта видеокарты RTX 3050, включая модификацию с пассивным охлаждением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем